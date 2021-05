Double homicide dans les Cévennes : "Valentin Marcone était dans un état de sidération", raconte son avocate

"Il n'a pas fait part de regrets" et se considère comme une victime : Valentin Marcone, 29 ans, qui a abattu mardi son patron et un collègue dans un village des Cévennes a été mis en examen dimanche pour "assassinats" et écroué. Cet homme en couple et père d'une petite fille d'un an a "gardé le silence devant le juge d'instruction", a indiqué le procureur de Nîmes, Eric Maurel.

Le mis en cause qui a refusé l'assistance d'un avocat, obligatoire seulement devant le juge des libertés et de la détention, a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, a indiqué Me Hélène Mordacq, commise d'office pour l'assister durant le débat. "Il est très affaibli. C'est un jeune homme que j'ai trouvé dans un état de sidération. Extrêmement calme, extrêmement courtois, cordial. Qui entend se plier aux affres de la justice bien évidemment, a décrit la robe noire ce lundi sur LCI. Je pense qu'il est dans une dynamique de pardon et de coopération".