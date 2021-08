Doubs : le mari d'une nounou mis en examen pour viol et agressions sexuelles

L'enquête s'est poursuivie ensuite sur commission rogatoire. "Une troisième jeune fille a signalé avoir été victime des mêmes faits. Puis cet été, c'est la petite-fille du mis en examen, aujourd'hui âgée de 15 ans, qui a, elle aussi, dit avoir été victime de violences sexuelles de la part de son grand-père", poursuit le magistrat confirmant une information de L'Est Républicain . "Suite à ces faits nouveaux, ce monsieur a été mis en examen supplétivement pour ces deux nouvelles affaires. Il a été placé en détention provisoire le 4 août dernier, le juge d'instruction craignant qu'il y ait beaucoup de nombreuses autres victimes et souhaitant préserver le recueil de leur parole en cas d'éventuels autres signalements". Depuis, une nouvelle victime s'est fait connaître.

"Suite à ces déclarations, la grande sœur de la collégienne, jeune adulte aujourd'hui a révélé qu'elle aussi avait été victime d'attouchements et de caresses à caractère sexuel de la part de cet homme quand elle était en primaire", détaille à LCI le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux. "Ces deux signalements ont abouti à l'ouverture d'une enquête puis d'une information judiciaire et à la mise en examen de l'individu début avril".

Son mal-être profond durait depuis des années. Finalement, le 31 mars 2021, elle a craqué et s'est confiée à l'infirmière scolaire de son établissement. À celle-ci, puis aux gendarmes, cette collégienne de Saône dans le Doubs a raconté avoir, pendant plusieurs mois, été agressée sexuellement par le mari de sa nounou au domicile du couple où elle était gardée. Elle évoque des caresses répétées et une pénétration digitale alors qu’elle était âgée de 9 ans.

À ce jour, cinq plaintes ont été déposées, mais les enquêteurs sont quasi sûrs d'en voir d'autres arriver au cours ds prochains mois. "La nourrice a exercé depuis les années 2000 et jusqu'en 2019, fait savoir le procureur. Elle a gardé de très nombreux enfants chez elle pendant cette période. Et le mis en cause, ancien chauffeur routier de poids-lourds aujourd'hui âgé de 74 ans et retraité, était souvent au domicile pendant ses gardes".

Selon les témoignages des victimes, l'homme aurait agi quand il se trouvait seul avec les enfants. Bien souvent, il les rejoignait devant la télé avant de les toucher au niveau du sexe ou de la poitrine. Son épouse, elle, était alors dans une autre pièce, à préparer sans doute les repas ou faire des lessives. Il aurait ensuite enjoint les mineurs de ne rien dire.