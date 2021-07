Coupure d'électricité dans un centre de vaccination du Doubs : "Un acte de sabotage caractérisé"

À mesure que la campagne avance, les tentatives de perturbation et de sabotage se multiplient. Le dernier incident en date a été rapporté dimanche 18 juillet dans le Doubs, où un centre de vaccination d’Audincourt a été victime d’une coupure d’électricité dans l’après-midi.



Cet acte, rapidement considéré comme malveillant par l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, est survenu à proximité du centre et non depuis l’opérateur chargé de l’approvisionnement électrique. "Il y avait quatre disjoncteurs coupés et le disjoncteur de l'alimentation principale était lui aussi coupé. Il n'y a aucun doute là-dessus, le centre de vaccination était ciblé", a expliqué à l'AFP Martial Bourquin, le maire de la commune, selon qui la coupure a duré "entre une heure et une heure et demie". Il a porté plainte contre ce qu'il qualifie d'"actes inacceptables et inqualifiables". Invité de LCI à la mi-journée ce lundi, l'élu a dénoncé "un acte de sabotage caractérisé".