Draguignan : un homme sauvé des flammes dans sa maison par deux policiers

Les deux hommes ont alors fait le tour de la maison, et sont entrés par le garage. "Un escalier menait au séjour. En ouvrant la porte, c’était vraiment très impressionnant. On a crié pour savoir si quelqu’un se trouvait à l’intérieur et c’est là qu’on a entendu une petite voix : 'je suis là, je suis dans la cuisine’."

S’approchant de la maison, les deux policiers ont constaté l’importance de l’incendie : des vitres étaient brisées, des volets avaient fondu, des bruits d’effondrements se faisaient entendre de l’extérieur et des flammes sortaient du toit. "La porte d’entrée principale n’était pas fermée à clé, on s'est dit alors qu’il y avait quelqu’un à l’intérieur, mais impossible de rentrer par cet accès tant les flammes étaient grosses", poursuit le policier.

Les policiers, sans trop réfléchir, ont foncé dans le brasier et sont parvenus à rejoindre l’habitant. "Il était prostré, le regard comme figé, il ne savait plus du tout quoi faire", raconte Benjamin Rodsphon. Les trois hommes sont parvenus à s’extraire de la villa en flammes. "On a eu beaucoup de chance, car juste après être sortis, le plafond s’est effondré sur la porte par laquelle on était entrés." L’homme âgé de 64 ans dormait lorsque le feu s’est déclenché, et a été surpris par l’incendie.

En tout, 14 sapeurs-pompiers sont intervenus et ont passé plusieurs heures à éteindre l’incendie. Selon le SDIS du Var, la piste accidentelle est privilégiée et le sinistre serait d’origine électrique. Le brigadier Rodsphon, et l’habitant de la villa ont partagé l’ambulance qui les conduisait aux urgences pour des intoxications légères dues aux fumées. Dans celle-ci, l’homme secouru a chaleureusement remercié le policier, qui nous raconte : "Ça m’a énormément touché. Ça nous arrive d’intervenir en premier sur des feux, mais rarement d’une telle intensité. Quand j’y repense, je me dis qu’on a pris beaucoup de risques, on n’a pas eu trop conscience du danger car on était dans l’action. Mais on est heureux du dénouement."