Drame à Valence : l’assaillant "a fait feu avec une détermination réelle"

Le parcours du tueur de Valence, dans la Drôme, se précise. L’homme qui a tué deux femmes dans la matinée, dont l’une à Pôle emploi, "ne connaissait pas spécialement l’agence, et n’y était pas inscrit", indique ce jeudi en fin d'après-midi le procureur de Valence, Alex Perrin, avant de détailler la matinée de l’assaillant. À Pôle emploi, sur les coups de 8h30, "il a fait feu à une reprise, avec une détermination réelle", précise-t-il. "Le tir n’était pas pour blesser", mais "clairement pour tuer."

En ce sens, "nous devons parler d’assassinat car nous pensons vraiment qu’il y a une préméditation", estime le procureur. Après avoir tiré une première fois, l’homme "est parti assez vite et a récupéré sa voiture qu’il avait garée à proximité". "Avec beaucoup de sang-froid et de réflexes, un agent de Pôle emploi a relevé l’immatriculation du véhicule, et l’information a très vite été donnée aux services de police", note Alex Perrin, ce qui a permis son interpellation plus tard dans la matinée.