"Écœurant" : à Besançon, les repas de Noël du Secours Populaire dérobés par des malfrats

Un acte malveillant, alors que l'association peine déjà à récolter des fonds. Des produits d'hygiène, du saumon fumé, des papillotes en chocolat et du fromage destinés au repas de Noël des bénéficiaires du Secours Populaire ont été dérobés dans un centre de distribution du quartier de Saint-Ferjeux à Besançon (Doubs). Les malfrats ont pénétré par effraction dans le local de l’association caritative, entre mercredi en fin d'après-midi et jeudi matin, selon la police. Selon les premières constatations, les voleurs se sont introduits à l’intérieur de l'entrepôt en passant par une fenêtre.

"Ces denrées étaient à destination des plus pauvres, c'est cela qui est écœurant. Une vraie douche froide", a déclaré à France 3 Franche-Comté la secrétaire générale du Secours Populaire de la fédération du Doubs, Blandine Polonceau. Ce n'est pas la première fois que le Secours Populaire est victime de cambriolage. En un an et demi, six effractions sur les différents sites de Besançon ont été constatés, rappellent nos confrères de France 3-Franche-Comté. L'association a porté plainte. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale du Doubs.