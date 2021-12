Effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer : ce que l'on sait sur les victimes

FAIT-DIVERS - Deux personnes sont décédées à la suite de l’explosion dans un immeuble sur le port de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Mercredi matin, une personne était toujours recherchée parmi les décombres par les secours.

La course contre la montre se poursuit à Sanary-sur-Mer, pour tenter de retrouver un dernier disparu dans les décombres de l’immeuble qui s’est effondré dans la nuit de lundi à mardi. Cette dernière victime serait un homme vivant au premier étage du bâtiment, le fils d’une femme âgée dont le corps a été découvert dans la nuit de mardi à mercredi. Une autre victime, un jeune trentenaire, a été extraite des décombres et est décédée mardi matin. Une explosion, probablement due au gaz selon le parquet de Toulon, est survenue dans la nuit de lundi à mardi et a soufflé cet immeuble de trois étages. Le drame a donc fait deux morts pour l’heure, tandis que cinq personnes ont été prises en charge, dont deux extraites des décombres, et neuf habitants ont été évacués des immeubles attenants et prises en charge par des proches, précise la préfecture du Var dans un communiqué.

Le corps d’une femme âgée découvert sous les décombres

Une femme âgée a été retrouvée sans vie dans la nuit de mardi à mercredi sous les décombres, ont annoncé les pompiers du Var. "Une victime a été localisée puis extraite", mais elle était "malheureusement décédée", ont-t-ils précisé via un communiqué, qui indique qu'il n’y a jamais eu d’interruption dans les recherches, qui sont toujours en cours à cette heure. Une dernière personne est toujours portée disparue mercredi matin et recherchée par les secours dans les gravats : il s’agirait a priori du fils de la femme retrouvée, Daniel G., âgé de 58 ans, qui vivait au premier étage du bâtiment, au-dessus de l'appartement de sa mère. "Ça m'a fait un choc ce matin", témoigne une de ses connaissances dans un reportage du 20H de TF1 en tête d'article, qui était allée avec lui à l’école. "C’était mon copain, c’est la catastrophe", confie aussi une voisine. Selon Le Figaro, Daniel G. était handicapé depuis la perte d’une de ses jambes après un accident et habitait avec sa mère. L’homme "prêtait souvent la main" aux pêcheurs professionnels de la ville habitués du café Les Embiers, situé à une trentaine de mètres de l'immeuble effondré, poursuit le journal.

Un père d’une trentaine d’années a succombé à ses blessures

L’effondrement a fait une seconde victime : Thibault Monteiro, un jeune homme de 31 ans, avait été localisé mardi sous les pierres mais était inconscient, et n'a pu être sauvé car il aurait été mortellement touché au cou par la chute d'une structure du toit, avait indiqué mardi à l'AFP le procureur de Toulon. Son décès a été constaté dans la matinée, ont précisé les sapeurs-pompiers du Var. Gérant de la crêperie Le Galion, une institution et une affaire familiale campée sur le Vieux-Port, il était père d’un nourrisson né en février, selon Var Matin, qui a pu quant à lui être sauvé mardi matin. Selon les pompiers du Var, "une maman et son bébé ont été sortis des décombres vers 8h30". "Nous avons mis plus de deux heures à sortir ce bébé. Il a été pris en charge par des équipes du Samu. Il va bien", a précisé lors d'un point presse le colonel Eric Grohin des sapeurs-pompiers du Var. "Pour retrouver le bébé que l’on entendait crier, le chien a marqué tout de suite (sa position) et cela nous a permis de faire un tunnel pour aller le chercher et on a réussi à le ressortir", a-t-il ajouté.

Le père de famille était très apprécié dans la commune. "C'est douloureux d'apprendre qu'une personne avec qui on a partagé de grands moments parte à cet âge-là", témoigne très ému Jonathan, un ami du jeune homme, dans le reportage du 20H. "D’autant plus qu’il venait d'être père. C'est un homme qui avait le cœur sur la main, sa famille aussi." "Il était vraiment très gentil. On a tous beaucoup de peine", abonde une habitante. Selon Var Matin, Thibault Monteiro et sa compagne habitaient en réalité à Six-Fours-les-Plages, à quelques kilomètres de là, mais s’étaient installés dans cet immeuble après avoir été victime d’un cambriolage dans leur résidence principale, quelques jours plus tôt.

La rédaction de LCI

