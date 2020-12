Elle abandonne l'enfant qu'elle vient juste d'adopter au Congo : une Française condamnée

"Il était ingérable". Tels sont les mots utilisés par cette Française, originaire de Fréjus, pour expliquer son geste, elle qui a décidé d'abandonner l'enfant qu'elle venait tout juste d'adopter au Congo. Des explications qui n'ont pas convaincu la Cour de Draguignan (Var), qui vient de la condamner à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour "délaissement de mineur". Le tribunal a en outre prononcé une interdiction d'exercer une activité professionnelle en contact avec des mineurs, privant ainsi l'accusée de son métier actuel d'assistante sociale dans un service d'action éducative en milieu ouvert.

L'affaire remonte à 2018. Cette année-là, l'accusée, âgée d'une quarantaine d'années, voit sa demande d'adoption aboutir dans un orphelinat de Brazzaville. Mais après avoir passé une semaine sur place avec son enfant, la Française change d'avis, estimant que le petit garçon, âgé de huit ans, est incontrôlable. Elle décide alors de rentrer en France sans lui. Sauf qu'entretemps, le processus d'adoption a bel et bien été entériné et que le petit garçon est donc désormais français.

Une plainte est alors déposée. Et deux ans plus tard, face au tribunal de Draguignan, l'accusée a expliqué que pour elle les charges de "délaissement" d'enfant ne tenaient pas, dans la mesure où elle a laissé l'enfant dans l'orphelinat où il a toujours grandi, et où sa santé et sa sécurité étaient assurées.