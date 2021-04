Viry-Châtillon : les avocats de la défense contestent l'enquête policière

Dans la nuit de samedi à dimanche 18 avril et après plus d'un mois de procès à huis clos, la cour d'assises des mineurs de Paris a condamné cinq des treize jeunes jugés en appel à de la prison pour l'attaque au cocktail Molotov de policiers à Viry-Châtillon en 2016. Les condamnés ont été reconnus coupables de tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Trois d'entre eux ont été condamnés à 18 ans de prison, un à huit ans de prison et le dernier à six ans. Ils encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Les huit autres accusés ont été acquittés.

Une décision qui a déclenché l'ire des parties civiles dénonçant "un naufrage judiciaire", et un verdict "qui ne tirait pas les conclusions" de la "gravité du crime" commis sur des policiers. La défense pointe aujourd'hui des dysfonctionnements lors de l'enquête policière et dénonce des méthodes d'investigation pour "trouver des coupables à tout prix."