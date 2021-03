EN DIRECT - Affaire des "écoutes" : "J’ai ressenti l’injustice profonde, choquante", explique Nicolas Sarkozy dans le Figaro

APPEL DE THIERRY HERZOG





Condamné ce lundi, aux côtés de Nicolas Sarkozy et Gilbert Azibert, Thierry Herzog a interjeté appel. "L'appel est suspensif sur toutes ces dispositions. Nous sommes plus déterminés que jamais à obtenir la relaxe de Me Herzog qui est présumé innocent", ont déclaré Hervé Temime et Paul-Albert Iweins, les avocats de Thierry Herzog.





Pour rappel, l'avocat historique de Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison (dont deux avec sursis) pour corruption et trafic d’influence et violation du secret professionnel.