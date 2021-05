EN DIRECT - A La Chapelle-sur-Erdre, "respect et  soutien" pour Katell, la policière blessée

A LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, "RESPECT ET SOUTIEN" POUR KATELL





"Respect et soutien", "j'espère que la policière va mieux": à la Chapelle-sur-Erdre, les habitants ont déposé ce samedi matin des cartes et des fleurs devant les locaux où a été agressée la veille Katell, 45 ans, policière municipale dont beaucoup saluent la douceur, l'engagement et le professionnalisme.





"Elle va bien, nous avons eu des nouvelles par son collègue Thierry, on a hâte de la revoir", explique, rassurée, la coiffeuse qui tient le salon "L'Atelier de Margot" situé juste derrière la police municipale et ses murs bleu ciel. "On venait de la voir cinq minutes avant" l'agression, de retour du marché qui se tient le vendredi matin, raconte-t-elle, insistant sur le fait que "c'est vraiment quelqu'un de dévouée à son travail", "charmante" et "très proche de sa population".