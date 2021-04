EN DIRECT - Attaque terroriste à Rambouillet : Emmanuel Macron a rendu visite à la famille de la victime

SÉCURISATION





Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer la sécurité aux abords des commissariats et des brigades de gendarmerie après l'attaque terroriste à Rambouillet (Yvelines) où un homme a tué une fonctionnaire de police.





Les préfets sont enjoints de "renforcer la vigilance et les mesures de sécurité dans et aux abords des commissariats de police et brigades de gendarmerie, notamment s'agissant des accueils", dans un télégramme envoyé par le cabinet du ministre de l'Intérieur et consulté par LCI.