EN DIRECT - Rambouillet : un hommage national à la fonctionnaire tuée prévu vendredi

XAVIER BERTRAND SUR LCI





"Celui qui vous dira que le risque zéro en matière de terrorisme, celui-là est un menteur et un irresponsable", indique Xavier Bertrand, président ex-LR de la région Hauts-de-France, invité dimanche sur LCI dans l'émission "En toute franchise". "Ce que je sais, c'est que nous devons combattre avec beaucoup plus de forces et de manière vraiment implacable, le terrorisme et le terrorisme islamique."