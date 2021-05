EN DIRECT - Chasse à l'homme en Dordogne : "Nous souhaitons que l’individu soit interpellé sain et sauf", affirme le préfet

DAVANTAGE DE PASSAGES A L'ACTE EN RAISON DE LA PANDÉMIE





Y a-t-il eu plus de violences intra-familiales en raison du contexte sanitaire ? Selon Antony Couzian-Marchan, ancien commandant du GIGN, "sur des faits de ce type avec des violences qui dégénèrent en confrontation avec les forces de l'ordre, le GIGN est désormais confronté à ce genre de choses trois fois plus en 2021 qu'il n'y a été confronté dans les premiers mois de 2020", analyse-t-il sur LCI. "L'impact des confinements successifs, de la pandémie a eu indéniablement un effet sur les psychologies fragiles et on a davantage de passages à l'acte", a-t-il poursuivi.