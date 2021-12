EN DIRECT - Immeuble effondré à Sanary : "Le temps joue contre nous", prévient le chef des pompiers du Var

"L’origine de l’explosion est inconnue", assure à l'AFP un policier du commissariat de Sanary-sur-Mer. "Des personnes ont entendu un gros 'boum' et le bruit a été entendu très loin, jusqu’à Six-Fours, soit à plus de huit kilomètres", a-t-il ajouté.

Selon les pompiers, 5 personnes sont "probablement bloquées dans les décombres". Un bilan incertain établi d'après des témoignages du voisinage, a indiqué à l'AFP l'officier de communication des pompiers du département. "On ne pense pas qu'il y avait plus de personnes dans cet immeuble", a cependant indiqué par téléphone à l'AFP le maire de Sanary-sur-Mer, Daniel Alsters.

"Actuellement, on a 75 pompiers du Var engagés avec 4 ambulances, une équipe de sauvetage spécialisée en déblaiement et une équipe spécialisée en milieu de travail périlleux pour procéder aux recherches et à l'extraction des potentielles victimes bloquées dans les décombres", indique ce mardi matin sur LCI le capitaine Stéphane Nepper, officier de communication des pompiers du Var.

Dans un tweet, Eric Ciotti apporte ce vendredi matin son "soutien à la commune et aux habitants de Sanary-sur-Mer". "Courage et remerciements aux équipes de secours mobilisées depuis plusieurs heures pour sauver les personnes bloquées sous les décombres", écrit-il aussi.

Selon les pompiers sur place, un bébé qui pleurait a été entendu par les équipes de secours et a pu être localisé par les chiens de l'équipe cynophile. Après 2h de travail et la création d'un tunnel, les pompiers sont parvenus à extraire le bébé et sa maman vivants. "Il est actuellement pris en charge par des équipes du Samu qui sont sur place. Il va bien", a précisé lors d'un point presse le colonel Eric Grohin des sapeurs-pompiers du Var. La mère est cependant en "urgence absolue".

Un homme a été retrouvé mort, annoncent les pompiers. Selon nos informations, il s'agit du papa du bébé retrouvé vivant avec sa maman. Il était âgé d'une trentaine d'années. La famille habitait au troisième et dernier étage de l'immeuble. Le Parquet de Toulon a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort de cet homme.

"Toute ma solidarité avec le SDIS83 et les habitants de Sanary-sur-Mer après l'explosion et l'effondrement d'un immeuble cette nuit", écrit sur Twitter Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes.

police nationale du Var et aux pompiers engagés pour secourir les prisonniers des décombres et sécuriser les lieux", écrit sur Twitter le commissaire de police Matthieu Valet.

"Le temps joue contre nous et à l'heure actuelle les chiens ne donnent pas de signes (de vie), mais il faut encore être très prudent et jusqu'au bout, parce que c'est une opération de longue durée, nous essaierons de découvrir les deux victimes", a insisté ce mardi le colonel Eric Grohin, chef des pompiers du Var, alors que deux personnes sont encore portées disparues.

"Actuellement, on a 75 pompiers du Var engagés avec quatre ambulances, une équipe de sauvetage spécialisée en déblaiement et une équipe spécialisée en milieu de travail périlleux pour procéder aux recherches et à l'extraction des potentielles victimes bloquées dans les décombres", indique ce mardi matin sur LCI le capitaine Stéphane Nepper, officier de communication des pompiers du Var. Ces équipes doivent être renforcées, ajoute-t-il, par des équipes cynophiles "en provenance des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et du bataillon des marins-pompiers de Marseille".

Selon lui, une victime, qui "présente des signes de vie", a déjà été localisée et son extraction est en cours. Il garde espoir de"retrouver de nouvelles victimes vivantes dans les minutes ou heures à venir".

L'immeuble est situé sur le port de Sanary-sur-Mer. À leur arrivée, les pompiers disent avoir détecté "une forte odeur de gaz". Pour recueillir les premiers rescapés de l'immeuble ainsi que du bâtiment d'à côté, qui a été évacué, un gymnase a été ouvert dans la commune.