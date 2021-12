EN DIRECT - Immeuble effondré à Sanary-sur-Mer : plusieurs personnes encore bloquées sous les décombres

"L’origine de l’explosion est inconnue", assure à l'AFP un policier du commissariat de Sanary-sur-Mer. "Des personnes ont entendu un gros 'boum' et le bruit a été entendu très loin, jusqu’à Six-Fours, soit à plus de huit kilomètres", a-t-il ajouté.

Selon les pompiers, 5 personnes sont "probablement bloquées dans les décombres". Un bilan incertain établi d'après des témoignages du voisinage, a indiqué à l'AFP l'officier de communication des pompiers du département. "On ne pense pas qu'il y avait plus de personnes dans cet immeuble", a cependant indiqué par téléphone à l'AFP le maire de Sanary-sur-Mer, Daniel Alsters.

"Actuellement, on a 75 pompiers du Var engagés avec 4 ambulances, une équipe de sauvetage spécialisée en déblaiement et une équipe spécialisée en milieu de travail périlleux pour procéder aux recherches et à l'extraction des potentielles victimes bloquées dans les décombres", indique ce mardi matin sur LCI le capitaine Stéphane Nepper, officier de communication des pompiers du Var.

Dans un tweet, Eric Ciotti apporte ce vendredi matin son "soutien à la commune et aux habitants de Sanary-sur-Mer". "Courage et remerciements aux équipes de secours mobilisées depuis plusieurs heures pour sauver les personnes bloquées sous les décombres", écrit-il aussi.

"Actuellement, on a 75 pompiers du Var engagés avec quatre ambulances, une équipe de sauvetage spécialisée en déblaiement et une équipe spécialisée en milieu de travail périlleux pour procéder aux recherches et à l'extraction des potentielles victimes bloquées dans les décombres", indique ce mardi matin sur LCI le capitaine Stéphane Nepper, officier de communication des pompiers du Var. Ces équipes doivent être renforcées, ajoute-t-il, par des équipes cynophiles "en provenance des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et du bataillon des marins-pompiers de Marseille".

Selon lui, une victime, qui "présente des signes de vie", a déjà été localisée et son extraction est en cours. Il garde espoir de"retrouver de nouvelles victimes vivantes dans les minutes ou heures à venir".

L'immeuble est situé sur le port de Sanary-sur-Mer. À leur arrivée, les pompiers disent avoir détecté "une forte odeur de gaz". Pour recueillir les premiers rescapés de l'immeuble ainsi que du bâtiment d'à côté, qui a été évacué, un gymnase a été ouvert dans la commune.