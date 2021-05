EN DIRECT - Meurtre d'Arthur Noyer : "Je n'ai jamais voulu lui donner la mort", assure Lelandais

Le 30 novembre, Nordahl Lelandais est mis en examen pour le meurtre de Maëlys. Deux semaines plus tard, le 18 décembre, il est extrait de sa cellule et placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire Noyer. Quand les enquêteurs lui demandent s'il connaît le caporal, Nordahl Lelandais répond : "Heu… ça me dit quelque chose oui, c'est un militaire qui a disparu en Savoie", puis ajoute voir vu sa photo dans les médias. Le suspect ignore alors que les gendarmes ont entre les mains de sérieux éléments le mettant en cause.

Selon lui, Arthur Noyer serait tombé après "un coup droit" et se serait "retrouvé au sol inanimé". Nordahl Lelandais indique avoir alors pris son pouls, constaté son décès et avoir tenté de le réanimer, en vain. Il l'aurait ensuite mis dans son coffre, aurait pris la direction du lac de la Thuile à Chambéry avant de sortir le corps de l'habitacle, de le faire glisser dans le bas-côté de la route et de quitter les lieux.

Vendredi, trois jours avant le début du premier procès de Nordhal Lelandais, mis en cause au total dans cinq affaires de meurtres ou d'agressions sexuelles, les parents du jeune homme et leur avocat ont appelé à la "dignité". "Pour la mémoire d’Arthur", Me Bernard Boulloud a demandé à tous les soutiens de la famille d’être "les plus dignes et les plus sereins possible, dans la salle d'audience, naturellement, mais également au dehors". Les membres de la famille "seront là pour faire face, chacun, à l'assassin de leur fils, de leur frère et de leur petit-fils", a précisé l’avocat devant la presse.

"Nous sommes prêts", a brièvement indiqué pour sa part Didier Noyer, le père de la victime, vendredi dernier aux côtés de sa femme Cécile et de son autre fils Quentin. Ils ont dit attendre "que justice soit faite" mais assurent ne pas appréhender la confrontation avec Nordahl Lelandais qu'ils n'ont vu à présent qu'en photo.