Procès Bygmalion : un an de prison dont six mois avec sursis requis contre Nicolas Sarkozy

QUELLES AUTRES PEINES REQUISES ?

Contre Jérôme Lavrilleux, directeur adjoint de la campagne, trois ans d'emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d'amendes. Contre Guillaume Lambert, directeur de la campagne, quatre ans de prison et 50.000 euros d'amende. Bastien Millot, fondateur de Bygmalion, deux ans de prison dont un an de sursis probatoire. Contre Franck Attal, cadre de la filiale événement de Bygmalion, 18 mois de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende.