EN DIRECT - Procès du 13-Novembre : les accusés Salah Abdeslam, Mohamed Abrini et Sofien Ayari absents dans le box

Pour cette douzième semaine au procès des attentats du 13 novembre 2015, une série d'enquêteurs vont être entendus par la cour d'assises spéciale de Paris au sujet des parcours des accusés présents, sous mandat d'arrêt ou décédés et des terroristes. Tous seront anonymisés et entendus en visio.

Mardi 23 et mercredi 24 novembre, des enquêteurs français de la DGSI et un enquêteur autrichien reviendront sur les parcours des accusés Muhammad Usman et Adel Haddadi, présents dans le box. Il sera notamment question de leurs départs d’Algérie et du Pakistan, de leurs activités en zone irako-syrienne, des circonstances de leurs départs de la zone irako-syrienne, et de leurs trajets entre la Syrie et l’Autriche. Les deux hommes ont été arrêtés dans ce dernier pays et sont soupçonnés d'avoir voulu participer aux attaques.