EN DIRECT - Procès du 13-Novembre : le recours à la force réclamé pour faire comparaître l'accusé Osama Krayem

KRAYEM NE VEUT PLUS S'EXPRIMER JUSQU'À LA FIN DES DÉBATS





Me Durand-Poincloux, avocate de l'accusé Osama Krayem lit à la cour une lettre de son client : "Dans un premier temps, j'ai souhaité m'exprimer devant cette cour. J'ai essayé de le faire quand la personnalité a été abordée. Ensuite, j'ai vu comment se déroulaient les débats et j'ai perdu espoir. Personne n'est ici pour comprendre ce qu'il s'est passé et pour avoir des réponses. Je ressens que nous faisons semblant. Ce procès est une illusion. Mon constat après trois mois d'audience est que ce procès ne changera rien à la décision de la cour. J'ai pris la décision de ne plus m'exprimer jusqu'à la fin des débats".