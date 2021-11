EN DIRECT - Procès du 13-Novembre : "Mostefaï nous apparaît comme le leader du trio du Bataclan", affirme un enquêteur

Après les auditions de Bernard Bajolet, ancien patron de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), de Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et de François Molins, ancien procureur de la République de Paris de venir à la barre, la cour se penche ce vendi et ce vendredi sur les activités en zone irako syrienne des terroristes commanditaires ou coordinateurs et de certains accusés.

Plusieurs enquêteurs détailleront ainsi les parcours de plusieurs auteurs ou complices présumés des attaques dont certains sont présents au procès et d'autres visés par un mandat d'arrêt.

Ce jeudi, la cour se penchera sur les activités en zone irako-syrienne d’Oussama Atar, Obeida Dibo, Najim Laachraoui , Osama Krayem, Omar Darif, Ahmad Al Mohammad; Mohammad Al Mahmod et Abdelhamid Abaaoud. Elle reviendra aussi sur les projets d’attentats en Europe au cours de l’année 2015

Vendredi, seront étudiés les départs de France d'Ismaël Mostefaï, Samy Amimour et Fouad Mohamed Aggad, terroristes du Bataclan pour se rendre en zone irako-syrienne, et leurs activités sur zone et le parcours des Frères Fabien et Jean-Michel Clain.