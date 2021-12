EN DIRECT - Procès des attentats du 13-Novembre : les proches des terroristes entendus par la cour

Ces auditions ont débuté la semaine dernière et doivent de poursuivre tout au long de cette quinzième semaine de procès. À partir de ce mardi et jusqu'à vendredi, la cour d'assises spéciale doit entendre les proches des terroristes qui ont pris part, de près ou de loin, aux attentats survenus à Paris le vendredi 13 novembre 2015.

Parmi les personnes qui doivent prendre la parole cette semaine, Jamal El Bakraoui et Driss Laachraoui, respectivement père d'Ibrahim et Khalid El Bakraoui, et de Najim Laachraoui, auteurs des attentats de Bruxelles en Belgique le 22 mars 2016. Ces derniers étaient en lien avec certains des accusés dans le box et des membres du commando décédés.

La mère de Foued Mohamed Aggad, l'un des kamikazes du Bataclan, deux membres de la famille des frères Clain, et des proches des frères Abdeslam et de l'accusé Mohamed Abrini doivent aussi être entendus.