EN DIRECT - Gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme : "C'est une véritable scène de guerre", affirme le procureur

POINT PRESSE DU PROCUREUR : TROIS FAMILLES ENDEUILLEES





"Trois familles de gendarmes sont endeuillées : le brigadier Arno Mavel, qui était gendarme adjoint du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Ambert. Célibataire, sans enfant, un peu plus de 20 ans et qui venait de réussir le concours d'entrée à l'école de sous-officier de gendarmerie. C'est dire qu'il se destinait à une carrière de militaire, à une carrière de gendarme", a poursuivi le procureur.





"L’adjudant Rémi Dupuis, gradé de la brigade d'Ambert. Pacsé, père de deux enfants. Une fillette de sept ans et un garçon, qui allait avoir un an le 4 janvier prochain.", a-t-il ajouté.





"Et la famille du lieutenant Cyrille Morel, adjoint au lieutenant de la compagnie d'Ambert. Marié, père de deux enfants : une fille de 15 ans et un enfant de 11 ans. Cela fait beaucoup de morts, beaucoup de drames, beaucoup de chagrin et des familles endeuillées dans une période en tous points de vue compliquée."





"J'y ajouterai une pensée pour l’adjudant Boillon, frappé par une balle et qui a miraculeusement survécu."