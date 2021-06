EN DIRECT - Suspect neutralisé en Dordogne : les dernières informations

CONDAMNE A QUATRE REPRISES





"Il s'agit d'un homme âgé de 29 ans, né en région parisienne, mais qui vit depuis ses sept ans en Dordogne. Il a été condamné à quatre reprises pour des violences conjugales au préjudice de la même victime, son ex-femme, avec lequel il a eu trois enfants qui sont en bas âge", a souligné Solène Belaouar, la procureure de la république de Périgueux.





"Le 17 mars 2015, le forcené avait écopé de six mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Deux ans plus tard, le 22 février 2017, il est condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux à six mois avec sursis et mise à l’épreuve de 18 mois. En août 2017, le tribunal de Périgueux le condamnait à un an de prison ferme pour s'être introduit armé dans le domicile de son ex-compagne au Lardin-Saint-Lazare, et l'avoir frappée. Trois ans plus tard, le 19 février 2020, il est condamné à 16 mois de prison dont huit mois avec sursis. Le forcené avait demandé un aménagement de peine avec port d'un bracelet électronique en octobre 2020. Un aménagement qui avait été autorisé par la justice", a détaillé la procureure.





L'homme de 29 ans, lourdement armé, "avait interdiction de détenir des armes" et "l'arme qu'il a utilisée cette nuit et qu'il utilise actuellement, vraisemblablement, est une arme qui a été obtenue illégalement", a-t-elle ajouté lors d'un point de presse au Lardin-Saint-Lazare.