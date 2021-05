EN DIRECT - Cévennes : après sa reddition, Valentin Marcone "était dans une volonté de dialogue"

COLONEL HASS





Le colonel Laurent Hass, patron du groupement de gendarmerie du Gard, est revenu sur les tout derniers instants de la traque : "Depuis quatre jours, nous l'avons cloisonné dans un compartiment de terrain de 15 kilomètres de côté à l’intérieur duquel, sur la base d’un certain nombre d’indices et notamment ceux relevés par les chiens, nous sommes arrivés à déterminer une zone plus étroite dans laquelle nous l’avons littéralement chassé avec ces chiens Saint-Hubert", a-t-il raconté.





"Il s’est déplacé à plusieurs reprises dans cette zone au cours des quatre jours, a-t-il poursuivi. Nous venions de le déceler à nouveau avec les Saint-Hubert et c’est derrière une équipe cynophile, appuyée par une patrouille du GIGN, que la pression a été mise à nouveau [sur le fugitif] pour le forcer à sortir [de sa cache]. Il a abandonné ses armes et devant la poussée des équipes cynophiles, il s'est rendu à une patrouille de gendarmes départementaux qui interdisait le périmètre un peu plus loin, pas très loin d'ailleurs de son domicile."