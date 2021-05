EN DIRECT - Double meurtre des Cévennes : Valentin Marcone déféré devant le juge pour assassinat avec préméditation

VALENTIN MARCONE DÉFÉRÉ DEVANT LE JUGE

La garde à vue de Valentin Marcone, suspect d'un double meurtre dans les Cévennes, sera levée dimanche en début d'après-midi en vue de son déferrement devant le juge pour assassinat avec préméditation, annonce le procureur de Nîme Eric Maurel lors d'une conférence de presse.





"Le matin du drame, l’intéressé nous dit qu’il a eu une altercation avec son employeur et un collègue au sujet de ses conditions de travail et du paiement d’heures supplémentaires. Il s’est emparé de son arme et a ouvert le feu à deux, trois, peut-être quatre reprises sur les victimes", indique le procureur sur la base des déclarations du suspect.





Sur le profit du jeune homme, "rien ne permet de dire qu’il soit paranoïaque, nous laissons cela aux experts psychologues et psychiatres", indique-t-il. "On sent que c’est quelqu’un qui avait peur, ressentait de la peur vis-à-vis de certains habitants du village. Cette peur l’avait conduit à porter un gilet pare-balle et à mettre autour de son domicile un système de vidéoprotection, qui a été utile aux enquêteurs".

"Nous avons retrouvé une arme de poing, qui pourrait correspondre à l’arme du crime. Quant à l’arme longue, des éléments en ont été retrouvés par les militaires de la gendarmerie", a-t-il également annoncé.





Le suspect s'est "terré dans un trou de sanglier" pendant de longues heures, selon le compte rendu des premières auditions.