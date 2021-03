EN DIRECT - Saccage de l’Arc de Triomphe : dix Gilets jaunes jugés ce lundi

Ils sont jugés pour des dégradations aggravées et des vols par effraction. Pour avoir tenté de fracturer une porte à coups d'extincteur, endommagé une statue, ou encore volé près de 300 cartes postales. "C'est le procès des petits poissons, les gros poissons ne sont pas là", regrette Me Véronique Massi, l’avocate de l’un des prévenus. Car même l’accusation a reconnu que dans cette affaire, "Force est de constater que les instigateurs, voire les principaux auteurs des faits, n'ont pas pu être identifiés". Ce jour-là, plus de 400 personnes avaient été interpellées, un record, et "un grand nombre d’individus" avaient participé à la mise à sac du monument ont conclu les enquêteurs.

La plupart des accusés qui comparaissent ce lundi ont une vingtaine d’années, viennent des quatre coins de la France et n’avaient pas le profil de délinquants. "Ils ont voulu être au cœur de l'action, ils ne pensaient pas que ça se terminerait comme ça", plaide Me Massi. "On a un peu le sentiment qu'ils payaient pour les autres, pour tout ce qu'il s'était passé, qu'il fallait des coupables absolument", abonde Me Noémie Saidi-Cottier qui défend deux jeunes.