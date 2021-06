Enlèvement de la petite Mia : le complotiste Rémy Daillet et sa famille expulsés de Malaisie

Rémy Daillet et sa famille remis aux autorités françaises. Soupçonné d'avoir contribué à l'enlèvement de la petite Mia, soustraite à sa grand-mère mi-avril dans les Vosges, a été expulsé de Malaisie dimanche matin avec sa femme - enceinte - et trois enfants, rapporte l'AFP, citant plusieurs sources concordantes.

de son avocat Me Jean-Christophe Basson-Larbi, dans un communiqué. S'inquiétant de conditions de détention très difficiles, une pétition avait d'ailleurs été lancée par des amis du couple, pour que la compagne de Rémy Daillet, Léonie Bardet et ses trois enfants de 17, 9 et 2 ans, soient libérés.

Faisant l'objet d'une décision d'expulsion, l'homme de 54 ans avait fait appel et avait entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention "inhumaines et dégradantes extrêmement difficiles", selon les dire

Alors que Rémy Daillet n'a pas été arrêté dans le cadre de l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia mais parce que son visa a expiré, il aurait, selon le procureur de Nancy chargé de l'enquête, joué un rôle important dans l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia. Il est également soupçonné d'être impliqué dans une autre affaire de soustraction d'enfants dans le Doubs.

Dans une vidéo mise en ligne après l'enlèvement de la fillette, Rémy Daillet avait tenté de se défendre. Sans évoquer nommément Mia, il réfutait le terme d'enlèvement. Dans d'autres vidéos plus anciennes il défendait l'idée d'un coup d’État populaire et se disait opposé aux impôts, aux vaccins, aux masques ou à la 5G.

Dans le cadre de l'affaire Mia, six hommes et la mère de la fillette, proches de la mouvance anti-système et complotistes, ont été mis en examen et placés en détention provisoire.