Enlèvement de Mia : une opération préparée "de façon minutieuse et précise"

Toujours aucune trace de Mia ce vendredi matin malgré l’arrestation de quatre hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement de la fillette de 8 ans mardi dans les Vosges. Lola Montemaggi, la mère de Mia, "les aurait sollicité via internet pour récupérer sa fille dont elle s’estimait injustement séparée dans le but de partir à l’étranger", a indiqué ce vendredi le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Heitz, lors d'une conférence de presse.

Mardi soir, la procédure Alerte-enlèvement avait été déclenchée permettant une diffusion massive et nationale pendant trois heures de la photo et des éléments permettant d'identifier Mia, sa mère et les ravisseurs. Le dispositif a permis "une avancée rapide et décisive de l'enquête" s'est félicité le procureur, soulignant que deux témoins qui avaient aperçu les véhicules des ravisseurs ont joué un rôle clé pour remonter la piste jusqu'à eux.