Affaire Mia : arrivé en France, Rémy Daillet va être présenté à un juge

L’expulsion de Rémy Daillet vers la France a été interrompue dimanche à Singapour. Et pour cause, lors d'une escale, sa compagne, Léonie Bardet, enceinte, avait été hospitalisée. Madame Bardet et ses enfants "n'ont aucun rapport avec l'information judiciaire relative à l'affaire dite Mia", et "sont les inadmissibles victimes de la volonté française de n'avoir aucun égard pour leurs vies", a estimé Jean-Christophe Basson-Larbi, l'avocat de la famille dans un communiqué, mardi.