Enlèvement de Mia : l'extradition de la mère peut être rapide, s'il n'y a pas d'opposition de sa part

L'interpellation dans le squat s'est passée sans résistance, a ajouté le procureur. "On avait quelques craintes du fait que c’était dans un squat occupé par de nombreuses personnes. La police a été prudente, a attendu un moment et quand la fille et la mère sont sorties, là elles ont été interpellées."

Mia, 8 ans, enlevée mardi dans les Vosges au domicile de sa grand-mère maternelle, a été retrouvée dimanche "en bonne santé" et en compagnie de sa mère dans un squat à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. Elles avaient passé la frontière franco-suisse via la région du Jura. "Cela a été un peu une course poursuite durant quelques jours", a expliqué le procureur. Selon les "premières informations", elles ont "été conduites en voiture par un ressortissant français domicilié à Fribourg, (ont) passé une nuit dans un bed and breakfast de la région, ensuite en taxi de cet endroit près de Estavayer-le-Lac jusqu’à Neuchâtel" où elles ont passé trois jours avant de repartir pour Sainte-Croix, a-t-il ajouté.

Une membre de l'association "A la base" présente dans le squat, a expliqué au quotidien 24 heures, que "la maman et la petite étaient ici depuis samedi. Et on les a encore vues ce matin pour le café. On ne savait pas qui elles étaient, ni où elles ont passé la nuit". Selon cette femme, Mia et sa mère avaient un comportement normal et un autre membre du collectif, lui aussi anonyme, a expliqué que Mia avait passé la journée à faire des dessins et du bricolage, et cassé des noix avec sa maman.

La protection judiciaire de la jeunesse a été mandatée pour ramener l'enfant en France. Selon le procureur, elle sera confiée à sa grand-mère, qui avait déjà obtenu sa garde.