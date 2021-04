Enlèvement de Mia : les quatre suspects présentés dimanche à un juge d'instruction

Vendredi en fin d'après-midi, le procureur de Nancy avait déclaré que la petite fille de 8 ans et sa mère, suspectée d'avoir commandité l'enlèvement, étaient toujours introuvables.

Âgés de 23 à 60 ans et sans antécédent judiciaire, les quatre hommes ont été arrêtés à Paris, en Seine-et-Marne, aux Lilas (Seine-Saint-Denis) et en Meurthe-et-Moselle. La petite Mia a été enlevée mardi par trois hommes, par ruse et sans violence, alors qu'elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle, désignée depuis janvier "tiers de confiance" par la justice, dans le village des Poulières, à une trentaine de kilomètres d’Épinal. Les ravisseurs présumés ont affirmé avoir agi à la demande de la mère de l'enfant, Lola Montemaggi, 28 ans, qui voulait récupérer sa fille, dont elle n'avait plus la garde, selon le procureur d'Épinal Nicolas Heitz.