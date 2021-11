Éric Dupond-Moretti saisit le bureau de déontologie après les propos d'un magistrat pendant un procès pour viol

Placé auprès du garde des Sceaux, le bureau du statut et de la déontologie du ministère de la Justice est notamment chargé de "recommander toute mesure visant à faire respecter les obligations déontologiques" des fonctionnaires et agents de la Justice. Il peut par exemple recommander de saisir l'inspection générale de la justice. Par leur statut et leur serment, les magistrats sont notamment tenus à un devoir de réserve et d'impartialité et à une conduite "digne".