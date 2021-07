Eric Zemmour jugé en septembre pour ses propos sur les mineurs isolés

Le 29 septembre dernier, le polémiste d’extrême droite se trouvait sur le plateau de Cnews, chaîne sur laquelle il officie quotidiennement. Alors que l’émission "Face à l’info" portait sur l’attentat perpétré devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et notamment le cas des mineurs isolés, Eric Zemmour avait alors déclaré vis-à-vis de ces derniers : "Ils n’ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu’ils viennent".

Une enquête avait été ouverte dans la foulée de la diffusion de ses propos, le parquet ayant souhaité vérifier s’ils étaient passibles de poursuites pénales ou non. "Je m’étonne que ce soit encore le parquet qui décide de poursuivre mon client, et non les associations", a réagi l’avocat d’Eric Zemmour, Me Olivier Pardo, auprès de l’AFP. Ce dernier s’est dit serein face à cette prochaine convocation judiciaire, expliquant que "M. Zemmour a été poursuivi 12 fois et nous avons gagné 10 fois".