Essonne : un homme tue l'amant de sa femme et se rend à la police

Il s'est rendu de lui-même au commissariat. Un homme de 37 ans a été mis en examen et incarcéré après avoir avoué qu'il a tué l'amant de sa femme. Comme le rapporte Le Parisien, le 7 décembre dernier, un homme débarque au commissariat d’Évry-Courcouronnes pour expliquer aux policiers qu'il a "pété les plombs" et poignardé un individu.

Persuadé que sa femme le trompe depuis plusieurs mois, l'agresseur n'a pas supporté que celle-ci lui annonce sa volonté de divorcer. Il décide alors de poser une balise sur la voiture de son épouse et de la suivre pour découvrir si celle-ci a bel et bien un amant. Le signal le conduit devant un pavillon d’Évry-Courcouronnes où il sonne à la porte, un couteau caché dans sa veste. Alors que la porte s'ouvre, il voit sa femme et perd son sang-froid. Il se rue sur l’amant et le poignarde à plusieurs reprises au bras et au thorax.