Estelle Mouzin : les fouilles se poursuivent, mais la situation "commence à se tendre"

Depuis lundi, des fouilles sont entreprises dans les Ardennes afin de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Mais, pour le moment, les recherches restent veines et la situation "commence à se tendre un peu", a confié Me Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret. "Comme les autres jours, on n'a pas trouvé (...) On a fouillé trois fois, on a été au Sautou, à l'étang du Paradis, on a abattu les arbres", a-t-il ajouté.