Assaut du Capitole : le policier américain ayant tué une manifestante blanchi par une enquête interne

"Après avoir interrogé plusieurs témoins et passé en revue les éléments disponibles, dont des appels radio et vidéo", le bureau de la responsabilité professionnelle de la police du Capitole", a déterminé que le comportement de l'agent avait été légal et conforme à la politique du département, selon laquelle un agent peut faire usage de force létale quand il pense raisonnablement que cette action vise à protéger la vie humaine, dont la vie de l'agent lui-même.

La police juge également que les actions de l'agent, qui ne fera pas l'objet de mesures disciplinaires internes et n'a pas été identifié pour sa propre sécurité, ont "potentiellement sauvé des membres et du personnel (du Congrès) de blessures graves et d'une mort possible" face à "une large foule d'émeutiers".