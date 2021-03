Décès d'un étudiant vacciné à l'AstraZeneca : l'avocat de la famille reste prudent

Mardi dernier, le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès indiquait dans un communiqué qu'une "autopsie médico-légale a été réalisée le 19 mars 2021 dont les conclusions ont été communiquées au parquet le 22 mars". "Afin de préciser les causes et les circonstances de la mort, il est apparu nécessaire de procéder à des analyses complémentaires. En l'état, il convient d'attendre les conclusions de ces expertises pour déterminer avec certitude les causes du décès", ajoutait le magistrat.

Ce mercredi matin sur LCI, Me Etienne Boittin, avocat de la famille du défunt, explique avoir "deux certitudes". La première, "c'est qu'Anthony avait reçu le 8 mars sa première dose d'AstraZeneca", rappelle-t-il. La seconde :" C'est que la cause du décès est une thrombose ayant entraîné une hémorragie massive."

"Je me refuse à faire un raccourci en considérant que l'injection est la cause du décès", a toutefois insisté l'avocat. "Et je refuse également que l'on fasse un raccourci consistant à considérer qu'il n'y aurait aucun lien de cause à effet."