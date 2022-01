Explosion de la rue de Trévise : le Conseil de Paris vote l'accord d'indemnisation des victimes

Un accord dont la maire de Paris, Anne Hidalgo n'a pas manqué de se féliciter. "C'est la première fois dans l'histoire du droit de l'indemnisation, qu'une collectivité publique participe à une indemnisation publique", a souligné l'élue, dont la Ville est mise en examen dans ce dossier.

Il s'agit d'une "décision inédite" qui s'est faite "sans attendre les conclusions du procès pénal qui établira les responsabilités" et afin de "venir en aide à celles et ceux dont le drame a bouleversé leur vie", a par ailleurs déclaré la socialiste. La mairie de Paris avait initialement refusé un tel accord, craignant que cela "présume de sa culpabilité". Elle était cependant mise sous pression depuis plusieurs mois par les associations qui lui reprochaient de "jouer la montre".

Cette lente réaction a d'ailleurs été critiquée par l'opposition. Maud Lelièvre, élue du groupe modem démocrates et écologistes, a ainsi regretté auprès de BFMTV que la collectivité ait parue "plus inquiète de son éventuelle responsabilité que d'apporter une écoute et des réponses concrètes et rapides à la hauteur de ce drame". La maire LR du 7e arrondissement Rachida Dati a estimé elle que se réjouir de cette "innovation juridique" était "indécent".