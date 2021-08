Fabien Azoulay, détenu depuis 4 ans en Turquie, transféré en France

Pendant quatre ans, Fabien Azoulay a, selon son entourage, vécu un véritable calvaire, en silence. Son crime ? Avoir consommé un produit stimulant en Turquie, dont il ignorait l'interdiction dans ce pays. Depuis, il était emprisonné à Giresun, au bord de la Mer noire, dans des conditions sordides. D'abord condamné à 20 ans de prison, il avait vu sa peine réduite en 2018 à 16 ans et 8 mois. Et son quotidien était digne du film Midnight Epress : selon son avocat, Fabien Azoulay a été victime de tortures et de viol derrière les barreaux.

Le quotidien de Fabien Azoulay a basculé en septembre 2017. À l'époque, celui qui vit entre la France et New York, où il tenait un spa, se rend à Istanbul. Il n'a prévu de rester qu'une poignée de jours, le temps de se faire poser des implants capillaires. Il en profite pour commander sur Internet du GBL, un produit chimique utilisé à l'origine comme solvant industriel et dont l'usage a été détourné ces dernières années comme excitant ou stimulant sexuel. En France, considéré comme proche du GHB (la "drogue du violeur"), il est interdit à la vente depuis 2011, car dangereux quand il est associé à l'alcool. En Turquie aussi, le produit est interdit. Sauf que Fabien Azoulay l'ignore. Quand il reçoit le GBL à son hôtel, il est immédiatement interpellé et quelques semaines plus tard, jeté en prison.