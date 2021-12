Faux pass sanitaire : comment les autorités luttent contre leur prolifération ?

Sophie a fini par le regretter. Antivax, maman de deux enfants, elle s'est procurée, avant la mise en place du pass sanitaire le 1er juillet dernier, un faux. "Rien de plus simple, assure cette trentenaire, cadre. Et toute la famille y est passée. Au début, certains ont été voir quelqu'un sur recommandation dans un centre de vaccination. La personne faisait semblant de vacciner, et on récupérait le pass à l'issue dans le téléphone. Au fil des mois, ça a été encore plus simple. Il suffisait de payer, de donner son nom, date de naissance et de donner le numéro de carte vitale sans même se déplacer pour avoir son pass".

Les choses ont-elles changé au fil des mois ? "Pas vraiment, dit Sophie. À part le prix, qui est passé pour ce fournisseur de 100 euros le faux pass cet été à environ 300-400 euros à l'automne. C'est devenu un business. Mais comme les clients sont là… ".

La famille de Sophie est loin d'être un cas unique. Son fournisseur est l'un des nombreux malfaiteurs que tentent d'interpeller la police pour le remettre aux mains de la justice.