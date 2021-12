Béziers : deux pompiers soupçonnés d'avoir fourni de faux pass sanitaire suspendus

L'un d'eux se serait vanté d'avoir pu obtenir un pass sans vaccination sur les réseaux sociaux et auprès de connaissances. Kléber Mesquida, président du Conseil départemental, a donné quelques informations sur cette affaire à nos confrères de Midi Libre. "J’ai demandé de prendre immédiatement les mesures qui s’imposent. Je ne donnerai pas de détails, mais si cette information était avérée, toutes les dispositions seraient prises. Il est inacceptable d’entendre pareille chose, que quelqu’un, qui plus est un pompier, agisse de la sorte. Ces hommes sont là pour sauver des vies. Pour être exemplaires", explique-t-il. Et de commenter : "Cela entache la réputation de tout le corps des pompiers et c’est bien dommage".

Les soldats du feu ont été suspendus temporairement de leurs fonctions à titre conservatoire. Les investigations se poursuivent. Contacté par LCI ce mercredi au sujet de cette affaire, le parquet de Béziers n'avait pas encore répondu à notre demande.