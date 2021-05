Féminicide à Hayange : entre police et justice, "un problème éternel de coordination"

Aurait-il été possible d'éviter le féminicide survenu à Hayange ? "Je ne pense pas, qu'à l'heure actuelle, on puisse parler d'un dysfonctionnement des services judiciaires dans cette affaire", a affirmé, ce mardi 25 mai, le procureur de Metz Christian Mercuri. Lundi 24 mai, un homme de 23 ans de nationalité serbe a été interpellé, soupçonné d'avoir tué quelques heures plus tôt Stéphanie, sa compagne de 22 ans, en pleine rue dans la petite commune de Moselle. Selon Fabien Engelmann, le maire RN de la ville, la victime a reçu "cinq coups de couteaux", à proximité de son domicile, avant de succomber à ses blessures.

"À ce moment-là, il y a une étude de faisabilité pour voir s'il peut finir sa peine, sous bracelet électronique, dans un domicile. Il a demandé à sa compagne de faire une attestation, semble-t-il, et elle l'a fait. Or, dans ce cas-là, il n'y a pas d'étude d'opportunité", a précisé Évelyne Sire-Marin. En clair, personne ne s'inquiète de savoir si l'attestation a été faite et signée sous la contrainte.

Connu pour des faits de violences conjugales par la police, "il n'était pas identifié comme mari violent" par la justice, a déclaré le procureur de Metz. "Il y a un problème éternel de coordination", a pointé la magistrate sur LCI. "On peut toujours réclamer plus de moyens, mais il faudrait qu'entre les services qui reçoivent les plaintes et les procureurs, il y ait l'idée d'apprécier la dangerosité de la personne. Il a été condamné pour circulation routière. Ce que se disent la justice et l'administration pénitentiaire, c'est : 'est-ce qu'il y a la possibilité de mettre en place un bracelet électronique ?'. Il n'y a pas la possibilité, on ne le fait pas. Il y a la possibilité, on le fait, mais on ne s'occupe pas de savoir chez qui. C'est ça le problème."