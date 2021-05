Féminicide à Mérignac : "Ça s'est joué à une seconde", témoigne un voisin qui a essayé de s'interposer

Deux jours après le drame, les habitants de Mérignac sont encore sous le choc. Fleurs, bougies, mots de soutiens, les voisins passent à tour de rôle pour se recueillir devant la maison de Chahinez, brûlée vive en pleine rue par son ex-mari, ce mardi 4 mai. Une scène d'une violence inouïe qui s'est déroulée près du domicile de la victime, sous les yeux de certains voisins qui n'ont pas réussi à lui venir en aide.

Gérard habite en face de là où Chahinez a été tuée. Dans son jardin au moment des faits, il a entendu des cris puis deux détonations. La voix tremblotante, il raconte avoir "vu ce gars-là, avec la femme qui était allongée dans le caniveau, et lui qui lui déversait le liquide. Alors j'ai hurlé, j'ai foncé dessus. Mais il a eu le temps de se baisser et d'allumer. Et puis il s'est relevé et m'a pointé avec une arme." Une version confirmée par la procureure lors de sa conférence de presse ce jeudi.