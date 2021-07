Rassemblement pour Sandra tuée à coup de couteau, son ex-conjoint avait pourtant interdiction de l'approcher

Sur la clôture de sa maison, des anonymes ont déposé des bouquets de fleurs et des petits mots. "Reposez en paix madame. Une forte pensée pour votre enfant. Que justice soit faite!", peut-on lire ce dimanche. Vendredi matin, Sandra Pla, 31 ans, a été tuée à son domicile bordelais à l'arme blanche. Son ex-conjoint, un ambulancier de 36 ans, a été interpellé peu après et placé en garde à vue. Il avait pourtant l'interdiction d'approcher la jeune femme.

L'homme vivait à quelques centaines de mètres de là, dans la commune voisine de Mérignac. Il a été interpellé vendredi à midi, environ 3 heures après le féminicide, par les policiers d'élite du Raid dans son appartement où il s'était retranché, menaçant de se suicider. Il a été immédiatement placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bordeaux, saisie de l'enquête ouverte pour "homicide par conjoint". Samedi à la mi-journée, sa garde à vue a été prolongée.

Son casier judiciaire mentionne six condamnations prononcées entre 2004 et 2009 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et des infractions routières. Selon une source policière à l'AFP, le trentenaire était aussi "connu pour des faits de violences conjugales". Le trentenaire avait été présenté au parquet le 29 juin dernier après une garde à vue pour des faits de harcèlement téléphonique visant son ex-compagne, précise de son côté la procureure de la République de Bordeaux Frédérique Porterie. Il avait alors été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et obligation de soins dans l'attente de son procès devant le tribunal correctionnel de Bordeaux prévu le 16 novembre prochain.