Féminicide dans le Var : ce que l'on sait du suspect en fuite

Âgé de 33 ans, le suspect est activement recherché depuis par les gendarmes et des membres du GIGN, autour de la commune de Gréolières, dans les Alpes-Maritimes. C'est là qu'il s'était retranché dimanche avant de tirer sur un gendarme venu pour l'interroger - sans le blesser- et de prendre la fuite. Quelques heures après le drame, voici ce que l'on sait de lui.

L'individu recherché se prénomme Marc Floris, selon l'appel à témoins diffusé par les gendarmes. Il est né le 7 juin 1988, à Nice. De taille moyenne (1,75 m), il est longiligne et de type caucasien. Il a les cheveux bruns. Toute personne ayant des informations peut contacter les forces de l'ordre au 04 93 18 43 41.

Le procureur adjoint a insisté sur le fait que l'individu recherché était "armé et dangereux". Il pourrait être en possession d'une arme de poing et d'une arme longue. Une douille de calibre 9 mm a été retrouvée à proximité du corps de la victime dimanche.

De nombreux habitants interrogés par les médias pensent que l'homme sera difficile à trouver s'il veut vraiment se cacher : "Laval, c’est la montagne. Ici on est à 840 m, là-bas c’est 1.100 m. C'est un fils de chasseur et tout jeune, il a été initié à la chasse avec des gens du village. Il connaît très bien et c'est pour ça que je leur souhaite bien du courage aux gendarmes, il y a des grottes, des tunnels, des vestiges de la guerre aussi. Donc si on ne connaît pas, même avec une brigade cynophile, étant chasseur, il a de quoi brouiller les pistes", a confié l'un d'eux aux médias.