Féminicide de Mérignac : six policiers convoqués en conseil de discipline

Ils vont être sommés de s'expliquer. Le 4 mai 2021, Chahinez Daoud, une mère de famille résidant à Mérignac, avait été brûlée vive en pleine rue par son ex-mari. L'enquête qui a suivi a mis en évidence plusieurs défaillances dans les mesures de protection de la victime. Condamné pour des faits de violences conjugales, son ex-conjoint, tout juste sorti de prison, l'avait de nouveau menacée. Elle avait déposé une plainte deux mois avant d'être blessée par balle et immolée par le feu.

Dans cette affaire, qui avait déclenché une vague d'émotion, six policiers, dont l'actuel Directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de la Gironde Martin Levrel, l'échelon le plus élevé dans le département, son adjointe et le commissaire de Mérignac, ont été renvoyés devant des conseils de disciplines pour répondre de ces multiples dysfonctionnements. Ils sont convoqués, mardi 4 janvier, à Bordeaux et Paris, dans le cadre de la procédure administrative ayant suivi ce féminicide.