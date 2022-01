Deux féminicides présumés le 1er janvier 2022, Macron sommé d'agir par un collectif féministe

Dans le Maine-et-Loire, c'est un militaire de 21 ans qui est soupçonné d'avoir tué à coups de couteau sa compagne de 27 ans, a annoncé la procureure de la République de Saumur, Alexandra Verron, précisant que la victime et le mis en cause étaient "tous les deux militaires de carrière affectés dans deux régiments distincts".

"Après une consommation importante d'alcool, le mis en cause est brusquement devenu agressif et violent à l'égard de son frère et de la victime", a indiqué la procureure. Alors que son frère prévenait les services de gendarmerie à l'extérieur du domicile, l'homme a violemment sorti sa conjointe de l'appartement et lui a donné plusieurs coups de couteau sur le palier, poursuit le communiqué. Il a été interpellé à quelques centaines de mètres du lieu des faits et placé en garde à vue pour homicide volontaire par concubin aux alentours de 11h.