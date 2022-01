Femme égorgée à Besançon : passé aux aveux, le mari mis en examen pour homicide volontaire

Le 29 décembre, la police est prévenue par une voisine d'une violente altercation au domicile d'un couple à Besançon. Les policiers arrivent deux minutes plus tard et voient une femme frappée par un homme sur un balcon. "Le temps de monter à l'étage et de défoncer la porte, madame avait plusieurs plaies au niveau du cou, qui lui ont ouvert la gorge, et monsieur s'est blessé en se donnant des coups", selon le procureur.