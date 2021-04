Fête clandestine aux Buttes-Chaumont : le préfet de police saisit le procureur de la République

"J'entends parfaitement la lassitude, notamment des jeunes qui en ont marre, mais il n'y aurait rien de pire que de gâcher nos efforts qu'on a faits depuis plusieurs mois", a ajouté Gabriel Attal . "Il faudra trouver les organisateurs. À chaque fois qu'il y a un événement comme celui-ci il y a une enquête, on recherche les organisateurs et on les poursuit", a conclu le porte-parole gouvernemental. Peu avant le début du couvre-feu, à 19 heures dimanche, le groupe a été évacué dans le calme par les gardiens du parc.

Selon une source au sein de la préfecture de police de Paris à TF1/LCI : "Le préfet de police a agi au nom de l'article 40 du code de procédure pénale pour signaler ces faits à la justice". Un signalement au procureur de la République qui pourra donc entraîner une réaction de la justice.

L'un des jeunes participants a raconté qu'un "groupe de base de six, sept [personnes] s'est retrouvé avec 100 à 200 personnes parce qu'ils ont mis l'enceinte au milieu et ont dit à tout le monde de venir pour profiter". Ce sera donc potentiellement à la justice et à la police de vérifier la véracité ou la réalité d'un tel déroulé des faits. Aucune enquête n'a pour le moment été officiellement diligentée par le ministère public. La mise en danger de la vie d'autrui peut être punie jusqu'à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.